Hamburg (AFP) Bei der am Montag im Hamburger Hafen gefundenen Wasserleiche handelt es sich um den vor zweieinhalb Monaten verschwundenen schottischen Touristen Liam Colgan. Das teilte die Polizei in der Hansestadt am Dienstag nach der Obduktion mit. Die Identität des Toten sei durch das Zahnschema eindeutig geklärt worden. Hinweise auf ein Verbrechen fanden sich bei der Untersuchung demnach nicht.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.