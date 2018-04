Frankfurt/Main (AFP) Vor einem erneuten Abschiebeflug nach Afghanistan hat die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl das Vorgehen der Bundesregierung als "unverantwortlich" kritisiert. "Dort erwartet die Abgeschobenen ein hohes Maß an Unsicherheit, in einer Vorwahlzeit, in der mit Anschlägen des IS und der Taliban vermehrt zu rechnen ist", erklärte die Organisation am Dienstag. Demnach soll der Abschiebeflug am Abend in Düsseldorf starten.

