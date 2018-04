Wiesbaden (AFP) Im Jahr 2016 haben in deutschen Krankenhäusern 11.077 Hebammen und Entbindungspfleger gearbeitet. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag anlässlich des internationalen Hebammentags mit. Dieser wird weltweit am Donnerstag kommender Woche begangen.

