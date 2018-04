Berlin (AFP) Qualifizierten Fachkräften sollte nach Einschätzung von Experten die Zuwanderung nach Deutschland erleichtert werden. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) regte in seinem am Dienstag veröffentlichten Jahresgutachten ein Einwanderungsgesetzbuch an, in dem geltende Zuwanderungsregelungen zusammengefasst und vereinfacht werden könnten. Dabei solle bestehendes Recht an einer entscheidenden Stelle verändert werden: Zuwanderungsmöglichkeiten für Fachkräfte müssten angesichts steigenden Fachkräftebedarfs ausgebaut werden.

