Berlin (AFP) Versicherte der Techniker Krankenkassen (TK) können Gesundheitsdaten wie Impfungen, verschriebene Medikamente, Diagnosen oder Röntgenbilder künftig in einer elektronischen Patientenakte speichern. Es sei ausschließlich Sache der Versicherten, was dort abgelegt werde und wer Zugriff auf die Informationen erhalte, erklärte TK-Chef Jens Baas bei der Vorstellung der geplanten elektronischen Gesundheitsakte am Dienstag in Berlin.

