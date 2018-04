Berlin (dpa) - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga ein entscheidendes siebtes Playoff-Finale um die Meisterschaft erzwungen.

Das Team von Trainer Uwe Krupp gewann mit 5:3 (1:1, 1:0, 3:2) das sechste Spiel gegen Titelverteidiger EHC Red Bull München. In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 3:3.

Louis-Marc Aubry (4. Minute), James Sheppard (23.), Jamie MacQueen (41.), Daniel Fischbuch (45.) und Kai Wissmann (58.) schossen die Tore für die Eisbären, die am Donnerstag in München (19.30 Uhr/Telekomsport) den achten Titel perfekt machen können. Der EHC, für den Konrad Abeltshauser (9.), Mads Christensen (58.) und Patrick Hager (59.) trafen, hat ebenfalls nach wie vor die Möglichkeit auf die dritte Meisterschaft in Serie.

