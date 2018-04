Toronto (AFP) Nach der Amokfahrt in der kanadischen Metropole Toronto wird dem Täter zehnfacher Mord zur Last gelegt. Der 25-jährige Alek Minassian wird außerdem des mehrfachen versuchten Mordes beschuldigt, wie ein Gericht in Toronto am Dienstag mitteilte. Minassian hatte am Montag an einer belebten Straße in Kanadas größter Stadt einen Lieferwagen mit voller Geschwindigkeit auf den Gehweg gesteuert und zehn Fußgänger getötet und 15 weitere verletzt. Der Kanadier wurde kurze Zeit später festgenommen.

