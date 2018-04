Toronto (AFP) Der Lieferwagenfahrer in Toronto hat sein Fahrzeug vorsätzlich in eine Menschenmenge gesteuert. Das teilte die Polizei in der kanadischen Stadt am Montag (Ortszeit) mit. Die Zahl der Toten stieg auf zehn.

