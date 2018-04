Dschenin (AFP) Die israelische Armee hat in der Nacht zum Dienstag im besetzten Westjordanland das Haus eines Palästinensers abgerissen, der an dem Attentat auf den Rabbiner Rasiel Schevah im Januar beteiligt gewesen sein soll. Das Haus von Ahmed Kunba in Dschenin sei mit Sprengstoff zerstört worden, berichteten AFP-Reporter. Kunba gehört nach israelischen Angaben zu der Zelle, die für den Tod des Siedlers verantwortlich sei.

