Wien (AFP) Die rechtsgerichtete, österreichische Regierung hat nach eigenen Angaben keine rechtliche Handhabe gegen die jährliche Gedenkfeier von Neonazis in Kärnten für kroatische Ustascha-Soldaten. Die Veranstaltung werde von der kroatischen Kirche organisiert, daher könnten weder die Regierung in Wien noch die Behörden in Kärnten darüber entscheiden, ob sie stattfinde oder nicht, sagte Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag. Sollte es am Rande der Gedenkfeier aber zu Verstößen gegen österreichische Gesetze kommen, "werden Behörden konsequent tätig werden".

