Frankfurt/Main (dpa) - Kursgewinne bei SAP haben den Dax mehr oder weniger auf einem soliden Kurs gehalten. Trotz einer erneut eingetrübten Stimmung in den deutschen Unternehmen stand der Leitindex am Nachmittag nur knapp mit 0,06 Prozent im Minus bei 12.579,97 Punkten.

Zuvor war er bereits vorsichtigen Schrittes über die Marke von 12.600 Punkten gestiegen, an der seine Rally in den vergangenen Tagen ins Stocken geraten war.

Ohne den direkten Impuls von SAP hinkte die zweite Börsenreihe dem Dax hinterher. Der MDax gab zuletzt um 0,11 Prozent auf 26.022,50 Punkte nach.

Trübe ging es unter den Technologiewerten im TecDax zu, weil dort Marktsorgen den Chipsektor und damit zusammenhängende Unternehmen belasten. Er büßte 0,79 Prozent auf 2625,11 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 trat derweil auf der Stelle.

Gespannt wird nun in die USA geblickt, wo Präsident Donald Trump bis Mittwoch mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron zahlreiche Themen der internationalen Politik besprechen will - darunter die Lage in Syrien und die schwelenden Handelskonflikte. Am Freitag wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem Arbeitsbesuch in Washington erwartet.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex war am Markt kein Kurstreiber. Der Index hat sich im April den fünften Monat in Folge eingetrübt, verbleibt Experten zufolge aber auf einem hohen Niveau.

Die BayernLB etwa betonte, dass der Aufschwung weiter gehe. «Die Stimmungseintrübung seit November ist Teil einer nötigen Normalisierung nach einer übertriebenen Euphorie», fügten die Analysten der Landesbank hinzu.

Die größte Stütze für den Dax waren am Dienstag die schwergewichtigen SAP-Aktien mit einem Anstieg um fast 4 Prozent. Der Walldorfer Softwarekonzern überzeugte die Anleger mit einer Trendwende bei der Profitabilität.

Ähnlich fest wie SAP zeigten sich auch die mehr als 3 Prozent höheren Papiere der Deutschen Bank. Ein Händler verwies hier auf Medienberichte, wonach das Institut darüber nachdenkt, seine Aktivitäten in den USA herunterzufahren.

Angetrieben von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank holten die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) im Dax einen Teil ihrer Vortagsverluste wieder auf, als eine gesenkte Umsatzprognose die Anleger verstimmte.

Der Eurokurs wurde am Dienstag etwas vom Ifo-Index belastet. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,2203 US-Dollar ein Stück weit unter ihrem Vortagsniveau gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2238 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,44 Prozent am Vortag auf 0,43 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 139,60 Punkte. Der Bund-Future gab ganz leicht um 0,06 Prozent auf 157,75 Punkte nach.