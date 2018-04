Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Dienstag Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu aufgefordert, bei den vorgezogenen Neuwahlen im Juni persönlich gegen ihn anzutreten. "Herr Kemal, verliere nicht mehr Zeit, gib endlich deine Kandidatur bekannt", sagte Erdogan laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu vor seiner Fraktion in Ankara an Kilicdaroglu gewandt. "Warum suchst du links und rechts? Komm sei Kandidat!"

