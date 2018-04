Brüssel (AFP) Die UNO hofft bei der Brüsseler Syrien-Konferenz auf Hilfszusagen von rund acht Milliarden Dollar (6,5 Milliarden Euro). Dabei seien 3,5 Milliarden Dollar in diesem Jahr zur Versorgung von 13 Millionen Menschen in Syrien nötig, sagte der Leiter der UN-Nothilfebüros (Ocha), Mark Lowcock, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Weitere 5,6 Milliarden Dollar würden "für Nachbarländer Syriens benötigt, die Flüchtlinge aufgenommen haben". Etwa 1,2 Milliarden Dollar davon habe die UNO bereits an Zusagen aus früheren Konferenzen.

