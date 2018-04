Berlin (AFP) Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Regierung in diesem Jahr um 2,3 Prozent zulegen. In ihrer am Mittwoch in Berlin vorgestellten Frühjahrsprognose geht die Bundesregierung für das kommende Jahr zudem von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,1 Prozent aus. Die Regierung senkte ihre Prognose für das laufende Jahr damit leicht - im Januar war sie noch von einem BIP-Anstieg von 2,4 Prozent ausgegangen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.