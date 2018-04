Berlin (AFP) Die Bundesregierung will an dem Atomabkommen mit dem Iran festhalten, zeigt sich aber offen für Gespräche über zusätzliche Vereinbarungen. "Oberste Priorität hat der Erhalt der Wiener Nuklearvereinbarung und die vollumfängliche Umsetzung von allen Seiten", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin. Das Abkommen sei von sieben Staaten und der EU ausgehandelt worden und könne "nicht von einer Teilgruppe neu verhandelt oder ersetzt werden".

