Luxemburg (AFP) Schüler können künftig womöglich ihre Arbeiten mit frei zugänglichen Fotos aus dem Internet illustrieren und problemlos auf der Schulhomepage veröffentlichen. Dafür plädierte der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), Campos Sanchez-Bordona, in seinen am Mittwoch in Luxemburg veröffentlichten Schlussanträgen zu einem Fall aus Deutschland.

