London (AFP) In einer gemeinsamen Aktion haben Behörden mehrerer Länder eine für Millionen Cyberattacken auf Banken verantwortliche Website geschlossen. Sechs Verantwortliche, die die Website webstresser.org missbraucht hätten, seien in den vergangenen beiden Tagen festgenommen worden, teilte die britische Kriminalitätsbekämpfungsbehörde am Mittwoch mit.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.