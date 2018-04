Berlin (AFP) Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat ihr striktes Nein zum Einsatz der Bundespolizei in den geplanten Ankerzentren zur schnelleren Abschiebung von Asylbewerbern bekräftigt. Ein Delegiertentag des Bezirks Bundespolizei der GdP beschloss am Mittwoch mit "überwältigender Mehrheit" eine entsprechende Resolution, wie GdP-Vize Jörg Radek in Berlin sagte. Statt die Bundespolizei in derartigen "Lagern" einzusetzen, müsse sie für ihre eigentlichen Aufgaben personell gestärkt werden, etwa der Präsenz an Bahnhöfen.

