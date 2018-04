Stuttgart (AFP) Mit einer Großrazzia in mehreren Bundesländern sind Ermittler gegen mehrere Beschuldigte vorgegangen, die unter dem Verdacht des Betrugs, der Bestechung oder der Untreue im Zusammenhang mit Abrechnungen bei einer früheren Auslandsabteilung am Klinikum Stuttgart stehen. Am Dienstag wurden in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland 24 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilten.

