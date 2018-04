Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Haftbefehl gegen einen Nigerianer wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Islamistengruppe Boko Haram sowie wegen Begehung von Kriegsverbrechen aufgehoben. Es sei inzwischen zweifelhaft, dass die Selbstbeschuldigungen des 27-Jährigen der Wahrheit entsprächen, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mit.

