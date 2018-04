Kassel (AFP) Hartz-IV-Empfänger, die dem Jobcenter vorhandenes Vermögen absichtlich verschweigen, gehen ein hohes Risiko ein. Denn grundsätzlich müssen sie später sämtliche bezogenen Leistungen zurückzahlen, wie am Mittwoch das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied. Im nächsten Schritt kann das Jobcenter aber auf Antrag einen Teil der Rückforderung erlassen. (Az: B 4 AS 29/17 R und B 14 AS 15/17 R)

