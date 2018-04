Berlin (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will den Einsatz von Videoüberwachung ausweiten. Kameras im öffentlichen Raum seien ein "wichtiges Instrument zur Gefahrenabwehr und zur Aufklärung von Straften", sagte Seehofer am Mittwoch in Berlin. Er werde "massiv dafür eintreten, dass der Einsatz von Videotechnik insbesondere an Brennpunkten deutlich ausgebaut wird".

