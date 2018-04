Kassel (AFP) Jobcenter müssen Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche auch längerfristig eine Lernförderung bezahlen. Es gehe hier nicht nur kurzfristig um die Versetzung in die nachfolgende Klasse, sondern um lebenslang bedeutsame Kulturtechniken, betonte das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel in einem am Mittwoch verkündeten Urteil. Danach sollen die Jobcenter aber jeweils im Einzelfall schauen, welche Förderung angemessen und hilfreich ist. (Az: B 4 AS 19/17 R)

