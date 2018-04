Berlin (AFP) Nach der Amokfahrt von Toronto hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Angehörigen der Opfer ihre Anteilnahme ausgesprochen. Mit Erschütterung habe sie die Nachrichten von der Todesfahrt mit einem Lieferwagen in der kanadischen Metropole vernommen, erklärte Merkel am Mittwoch in einem Kondolenztelegramm an den kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Die Tat erfülle sie "mit tiefer Trauer".

