München (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird sein Mandat als bayerischer Landtagsabgeordneter zum 1. Mai niederlegen. Das bestätigte ein Sprecher des Landtags am Mittwoch in München. Am Freitag wird Seehofer demnach mit Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) zusammenkommen, um ihr gegenüber den Mandatsverzicht zu erklären. Dieser soll mit Ablauf des 30. April wirksam werden.

