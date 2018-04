Halle (AFP) Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat sich kritisch zum von der Bundesregierung verhängten Auftrittsverbot für türkische Politiker während des Parlaments- und Präsidentschaftswahlkampfes in der Türkei geäußert. "Ich halte das Auftrittsverbot für türkische Politiker für falsch und finde die ganze Diskussion überflüssig", sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Gökay Sofuoglu, der "Mitteldeutschen Zeitung" (Mittwochsausgabe). Die Wahlen finden am 24. Juni statt.

