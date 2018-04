Brüssel (AFP) Die internationale Geberkonferenz für Syrien in Brüssel wird voraussichtlich hinter den Erwartungen der Vereinten Nationen zurückbleiben. Er gehe davon aus, dass am Ende des Treffens Hilfsgelder von 4,4 Milliarden Dolllar (3,6 Milliarden Euro) für dieses Jahr zusammenkommen würden, sagte der Leiter der UN-Nothilfebüros (Ocha), Mark Lowcock, am Mittwoch. Er hatte am Dienstag noch die Hoffnung geäußert, dass rund acht Milliarden Euro zugesagt werden könnten.

