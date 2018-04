Frankfurt/Main (AFP) Die Polizei hat in Frankfurt am Main in der Wohnung und im Keller eines Rentners dutzende Waffen sowie mehrere Kilogramm Munition und Schwarzpulver entdeckt. Die Ermittler fanden bei der Durchsuchung am Dienstag unter anderem 45 Kurzwaffen, 20 Langwaffen sowie zahlreiche Waffenteile, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dazu kamen demnach etwa hundert Kilogramm Munitionsteile und Munition sowie 15 Kilogramm Schwarzpulver.

