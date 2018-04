Kassel (AFP) Arbeitslosen, die mit Erreichen des Rentenalters vom Hartz-IV-Bezug zur Grundsicherung im Alter überwechseln, bleibt von einem Nebeneinkommen weniger übrig. Die entsprechenden Regelungen sind gerechtfertigt und daher nicht gleichheitswidrig, entschied am Mittwoch das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel. (Az: B 8 SO 24/16 R)

