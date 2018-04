Brüssel (AFP) Die EU hat von Russland und dem Iran mehr Anstrengungen gefordert, um die UN-geführten Verhandlungen für einen Frieden in Syrien wieder in Gang zu bringen. Die Verbündeten von Syriens Machthaber Baschar al-Assad müssten in der Frage "Druck auf Damaskus ausüben", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwoch bei der internationalen Syrien-Konferenz in Brüssel. Die syrische Opposition sei jedenfalls bereit, sich bei der UNO wieder an den Verhandlungstisch zu setzen.

