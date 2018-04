Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will die Vorschriften für grenzüberschreitende Umzüge, Zusammenführungen und Aufspaltungen von Unternehmen harmonisieren. EU-weite Umstrukturierungen müssten für Firmen einfach und unbürokratisch möglich sein, sagte Kommissions-Vize Frans Timmermans am Mittwoch in Brüssel. Außerdem möchte die Kommission, dass es überall möglich ist, Unternehmen online zu gründen.

