Straßburg (AFP) Nach der Aussetzung der Beitragszahlungen durch Russland an den Europarat sieht der amtierende dänische Vorsitz die paneuropäische Länderorganisation in einer schwierigen Situation. "Die Lage ist sehr ernst", sagte der dänische Außenminister Anders Samuelsen am Mittwoch vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg. Russland müsse die Zahlungen "schnellstmöglich wieder aufzunehmen".

