London (AFP) Der schwerkranke kleine Junge Alfie Evans aus Großbritannien darf für eine weitere Behandlung nicht nach Rom ausgeflogen werden. Der Fall habe nun sein "letztes Kapitel" erreicht, urteilte Richter Anthony Hayden am Dienstag in Manchester. Die Eltern sollten nun die Optionen in Erwägung ziehen, ihr Kind von der Intensivstation der Kinderklinik in Liverpool auf eine Station, in ein Hospiz oder nach Hause zu verlegen.

