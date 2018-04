Rom (AFP) Der ehemalige italienische Präsident Giorgio Napolitano hat eine Notoperation am offenen Herzen nach Angaben seiner Ärzte überstanden. "Die Operation war voll und ganz erfolgreich", sagte der Herzchirurg Francesco Musumeci von der Klinik San Camillo in Rom am Mittwoch. Der Eingriff sei "komplex" gewesen, Napolitanos Zustand stabil. "Das Herz hat seine Funktionen wieder übernommen, jetzt müssen wir abwarten." Napolitano wird am 29. Juni 93 Jahre alt.

