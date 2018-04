Ciudad Victoria (AFP) Bewaffnete haben am Mittwoch in einer Schule im Nordosten Mexikos das Feuer eröffnet und fünf Jugendliche verletzt. Augenzeugen berichteten, die Bewaffneten hätten zunächst vor dem Gebäude des Gymnasiums in Ciudad Victoria, der Hauptstadt des Bundesstaates Tamaulipas, geschossen. Dann seien sie ins Gebäude eingedrungen und hätten weiter geschossen. Die Verletzten, zwei Schülerinnen und drei Schüler im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, wurden in Krankenhäuser gebracht.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.