Moskau (AFP) Russland hat am Mittwoch einen europäischen Erdbeobachtungssatelliten ins All geschickt. Die russische Rokot-Trägerrakete mit dem Satelliten Sentinel-3B hob um 19.57 Uhr (MESZ) vom militärischen Raumfahrtbahnhof Plessezk in Nordrussland ab, wie Bilder der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos zeigten. Etwas mehr als eine Stunde nach dem Start meldete die Europäische Raumfahrtagentur (ESA), dass der Satellit planmäßig seine Umlaufbahn erreicht habe.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.