Moskau (AFP) Russland hat den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem neuen Atomabkommen mit dem Iran zurückgewiesen. "Wir glauben, dass es im Augenblick keine Alternative gibt", sagte Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, am Mittwoch vor Journalisten in Moskau. Russland sei dafür, an dem Abkommen "in seiner jetzigen Form" festzuhalten.

