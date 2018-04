Brüssel (dpa) - Mehr Geld für die notleidende Bevölkerung Syriens - Vertreter aus mehr als 80 Staaten und Organisationen wollen heute in Brüssel über zusätzliche Hilfen für das Bürgerkriegsland beraten.

Ziel der internationalen Geberkonferenz ist vor allem, Unterstützung für die notleidende Zivilbevölkerung zu organisieren. Zudem soll zumindest am Rande auch darüber diskutiert werden, wie die Bemühungen um eine friedliche Lösung des Syrien-Konflikts gefördert werden können.

Als Vertreter Deutschlands wird Bundesaußenminister Heiko Maas erwartet. Entwicklungsminister Gerd Müller hatte bereits am Dienstag angekündigt, aus dem Haushalt seines Ministerium in diesem Jahr rund 744 Millionen Euro für Syrien und die anderen von dem Bürgerkrieg betroffenen Länder zur Verfügung zu stellen. Die EU und die Vereinten Nationen hoffen als Organisatoren des Treffens auf Hilfszusagen in Höhe von insgesamt über sechs Milliarden Dollar (rund 4,9 Mrd Euro).

Der Chef des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen warnte die Konferenz-Teilnehmer vor der Kürzung von Hilfsgeldern. «Es kostet uns 50 Cent am Tag, einen Syrer in Syrien oder in der Region zu ernähren», sagte David Beasley der Deutschen Presse-Agentur. Wenn dieser Syrer aber nach Deutschland flüchte und dann dort untergebracht und versorgt werden müsse, koste dies rund 50 Euro pro Tag. Wer nicht aus Großherzigkeit Geld für notleidende Menschen geben wolle, sollte zudem einfach an seine Sicherheitsinteressen denken, ergänzte Beasley. Der Syrien-Konflikte habe gezeigt, dass mit den Flüchtlingen heutzutage auch islamistische Terroristen nach Europa kämen.

In dem Bürgerkrieg in Syrien gab es nach UN-Schätzungen bereits mehr als 400.000 Tote, Millionen Menschen sind auf der Flucht. Alle Versuche, eine dauerhafte Waffenruhe zu etablieren, scheiterten bisher. Als Ursache dafür gelten vor allem die Interessen anderer Staaten. So unterstützen Russland und der Iran bis heute die Regierung von Präsident Baschar al-Assad - zahlreiche andere Länder hingegen die Rebellen.

Tags darauf ist am Donnerstag in Paris das nächste Syrien-Treffen geplant, mit leicht geänderten Zielvorgaben. Es werde eine Gruppe von Staaten zusammenkommen, die aus der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) entstanden sei, wie am Dienstag aus diplomatischen Kreisen verlautete. Dazu gehörten bisher neben Frankreich die USA, Großbritannien, Saudi-Arabien und Jordanien. Die Westmächte USA, Großbritannien und Frankreich hatten Mitte des Monats als Vergeltung für einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz Ziele in Syrien mit Raketen angegriffen.

Zu der internationalen Konferenz «No Money for Terror» werden in der französischen Hauptstadt mehr als 70 Länder und rund 20 internationale Organisationen erwartet. Zum Abschluss wird am Donnerstag der französische Staatschef Emmanuel Macron sprechen.

Informationen zur Syrien-Geberkonferenz in Brüssel

Finanzbericht zu Syrien-Hilfen