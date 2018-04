Istanbul (AFP) Die Türkei sieht sich mit einer "neuen Flüchtlingswelle" aus Afghanistan konfrontiert, nachdem in den vergangenen Monaten die Zahl der Migranten aus dem konfliktgeplagten Land am Hindukusch stark angestiegen war. Innenminister Süleyman Söylu sagte am Mittwoch, allein seit Jahresbeginn seien 29.899 Afghanen in die Türkei eingereist gegenüber 45.259 im gesamten Vorjahr. Insgesamt hätten 72.284 Migranten die Türkei erreicht.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.