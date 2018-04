Silivri (AFP) Im Prozess gegen die regierungskritische Zeitung "Cumhuriyet" in Istanbul sind am Mittwoch mehrere der angeklagten Mitarbeiter zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Der Herausgeber Akin Atalay, der Chefredakteur Murat Sabuncu und der Investigativjournalist Ahmet Sik erhielten Haftstrafen von mehr als sechs Jahren, wie eine AFP-Journalistin berichtete. Alle Angeklagten können demnach aber für die Dauer des Berufungsverfahrens in Freiheit bleiben.

