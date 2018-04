Berlin (AFP) Der Autobauer Audi und der Flugzeugbauer Airbus wollen einen gemeinsamen Limousinen- und Helikopterservice anbieten. Das Angebot soll diesen Sommer im brasilianischen São Paulo und in Mexiko-Stadt starten, wie die Unternehmen am Donnerstag am Rande der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin (ILA) mitteilten. Die Kunden sollen von Audi mit dem Auto zu einem Landeplatz gebracht werden, wo ein Helikopter sie dann abholt.

