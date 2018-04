Berlin (AFP) Die Bundeswehr beteiligt sich weiter an der UN-Friedensmission Minusma im westafrikanischen Mali. Der Bundestag billigte am Donnerstag die Verlängerung des Mandats um 13 Monate bis Mai 2019. Die Obergrenze für die Beteiligung der Bundeswehr an der internationalen Stabilisierungsmission Minusma in Mali wird von 1000 auf 1100 Soldaten angehoben. In namentlicher Abstimmung votierten 496 Abgeordnete für die Verlängerung, 156 dagegen. Es gab vier Enthaltungen.

