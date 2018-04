Leipzig (AFP) Im Verfahren zur Altersfeststellung von mutmaßlich minderjährigen Flüchtlingen hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig keine Entscheidung in der Sache getroffen. Das Gericht erklärte den Rechtsstreit am Donnerstag für "in der Hauptsache erledigt", wie eine Gerichtssprecherin sagte. In der Verhandlung sei es nur um prozessuale Fragen gegangen, nicht aber um Modalitäten der Altersfeststellung bei jungen Flüchtlingen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.