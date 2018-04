Osnabrück (AFP) In der Diskussion um den Umgang mit antisemitischen Straftaten in Deutschland hat CDU-Innenpolitiker Mathias Middelberg eine genauere Aufschlüsselung in der Kriminalstatistik gefordert.Es fehle ein "geeigneter Überblick", in welcher Form und in welchem Ausmaß Rechtsextreme beteiligt seien und inwieweit antisemitische Anfeindungen aus dem arabisch-muslimischen Milieu kämen, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Donnerstag. Die Erfassung müsse "differenzierter" werden.

