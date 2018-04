Darmstadt (AFP) Ein Dieb hat in Hessen ein Auto gestohlen - zusammen mit zwei darin sitzenden Kindern. Die beiden sechs und sieben Jahre alten Kinder kamen unbeschadet davon, wie die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mitteilte.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.