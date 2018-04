Karlsruhe (AFP) Karlsruher Forscher wollen eine preiswerte und damit massentaugliche "elektronische Nase" entwickeln, die verdorbene Lebensmittel oder Rauch früher als ein Mensch erschnuppern soll. In Zukunft könnten Smartphones damit ausgestattet werden, so das jeder beim Einkaufen "seine eigene hochsensible elektronische Nase" dabei habe, erklärte das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) am Donnerstag. Zudem könnte der Sensor in alle Elektrogeräte eingebaut werden, um Kabelbränden vorzubeugen.

