Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt den Leitzins bei null Prozent. Wie erwartet beschloss der EZB-Rat am Donnerstag auch keine Änderung des Kaufprogramms für Staatsanleihen. Bis September "und falls nötig darüber hinaus" will die Zentralbank weiterhin monatlich 30 Milliarden Euro in den Markt pumpen, wie eine Sprecherin sagte. Der Strafzins, zu dem sich Banken von der EZB Geld leihen können, bleibt bei minus 0,4 Prozent.

