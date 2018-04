Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank will sich einem Bericht zufolge im Zuge ihrer Umstrukturierung von mehr als 1000 Mitarbeitern in den USA trennen. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" in ihrer Freitagsausgabe berichtet, gehört der Abbau zu der Strategie, vor allem das Investmentbanking in den USA zurückzufahren. Bankchef Christian Sewing hatte zuvor nur von einer "signifikanten" Zahl von Stellen gesprochen, die in den USA wegfallen sollen. Dort arbeiten derzeit rund 10.000 Mitarbeiter.

