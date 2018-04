Berlin (AFP) Jonathan Berlin und Lisa Vicari sind als beste Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet worden. Sie erhielten am Donnerstagabend in Berlin den von der Illustrierten "Bunte" verliehenen "New Faces Award". Berlin wurde für seine Rolle in dem Fernsehfilm "Die Freibadclique" geehrt, Vicari überzeugte mit ihrer Darstellung in dem Kino-Thriller "Luna".

