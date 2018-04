Berlin (AFP) Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat das Aus für den Musikpreis Echo begrüßt. "Es ist richtig, dass die Musikindustrie endlich Konsequenzen gezogen hat und den Preis so nicht mehr vergeben wird", sagte Grütters der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag. Der Verband der deutschen Musikindustrie hatte am Mittwoch angekündigt, die Auszeichnung in ihrer derzeitigen Form nicht mehr zu vergeben und einen Nachfolgepreis zu entwickeln.

